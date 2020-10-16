Kadir ÇELİK /NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)
Son Güncelleme:
Nurdağı'nda kasap ve marketlerde denetim
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından kasap ve marketlerin et reyonları ile çalışanlarına maske ve eldiven kullanıp kullanmadığı denetlendi.
Zabıta ekipleri, veteriner hekimi ile birlikte ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki et reyonlarında hijyen şartlarına uyup uyulmadığı ve kaçak et satılıp satılmadığı ile birlikte çalışanlarının maske ve eldiven kontrol edildi. Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle