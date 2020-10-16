Nurdağı'nda kasap ve marketlerde denetim

Zabıta ekipleri, veteriner hekimi ile birlikte ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki et reyonlarında hijyen şartlarına uyup uyulmadığı ve kaçak et satılıp satılmadığı ile birlikte çalışanlarının maske ve eldiven kontrol edildi. Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.