Numan Kurtulmuş: Yıkıcı fikirlerin Avrupa'yı siyaseten zehirlemesine karşıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ile Estonya arasındaki dostluk ve diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı vesilesiyle yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye bildiğiniz gibi en başından beri Estonya'nın Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilmesini asla kabul etmemiş ve Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. 1991 yılındaki bağımsızlığınızdan bu yana Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkiler, son derece sıcak, samimi ilişkiler gelişerek devam etmektedir. Aynı zamanda çok taraflı platformlarda da Estonya ile yakın ilişki içerisindeyiz. Örneğin, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve NATO Parlamenter Meclisi'nde de Estonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, parlamenter diplomasi boyutlarıyla devam etmektedir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AB PERSPEKTİFİ DEVAM EDİYOR'

Estonyalı mevkidaşı ile geçen yıl Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'nda yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Kurtulmuş, "Parlamenter diplomasi anlamında bu ilişkilerin önce dostluk grupları nezdinde, ardından da bütün çok taraflı platformlarda artması kararlığındayız. Bu çerçevede Estonya'nın başından itibaren, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği çerçevesinde verdiği desteğinden dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin, AB üyelik perspektifi samimi bir şekilde devam etmektedir; ancak AB tarafından uygulanan çifte standartlı davranışları da hiçbir zaman kabul etmediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Estonya'nın, Türkiye'nin tam üyelik süreçlerine verdiği desteğin devam etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ İHTİYACI ARTTI'

Dünyada meydana gelen son gelişmelerin, Avrupa'nın güvenlik ve iş birliği ihtiyacını artırdığını belirten Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan 3'üncü yılını geride bıraktığımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başta Avrupa kıtası olmak üzere bütün dünyaya maalesef yaymakta olduğu güvensizlik ortamı, diğer taraftan son seçimlerle birlikte bütün Avrupa ülkelerinde aşırı sağın yükselişe geçmesi, Avrupa'nın en önemli ihtiyaçlarından birisinin güvenlik ve iş birliği olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bu anlamda, Avrupa kıtasının güvenlik ve iş birliği meselesinin, Türkiye ve Avrupa ile ilişkilerinde yer alan en hassas konulardan biri olduğunun farkındadır. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona erdirilmesi başta olmak üzere; ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi birtakım yıkıcı fikirlerin de Avrupa'yı siyaseten zehirlemesine karşıyız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MEVCUDİYETİNİ DESTEKLİYORUZ'

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise Estonya'nın Sovyetler Birliği'nce ilhakında Türkiye'nin ülkesine desteğini unutmadıklarını vurgulayarak, "Her zaman Türkiye ile olan dostluğumuza ve müttefikliğimize son derece büyük bir önem atfetmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin, Baltık meselelerindeki mevcudiyetini her zaman destekliyoruz. Savunma alanında alınacak önemli kararlarda Türkiye'nin de dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Birbirimizi birlikte savunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırganlığı yalnızca çevre ülkeleri veya komşu ülkeleri etkilemekle kalmıyor, Avrupa kıtasındaki her ülkenin güvenliğini ve dünya barışını da tehdit ediyor. Bu bağlamda tabii ki temennimiz, barışın hakkaniyetli bir şeklide tesis edilmesi; ama şu da bir gerçek ki Ukrayna ordusunun askeri anlamda desteklenmesi gerek. Bunların yanı sıra; Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.