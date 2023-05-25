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Numan Kurtulmuş Beykoz’da Karadenizli hemşerileriyle buluştu

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#Numan Kurtulmuş#Beykoz#AK Parti
Numan Kurtulmuş Beykoz’da Karadenizli hemşerileriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 19:56

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz’da Karadenizli hemşehrileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Milletimizin karşısında hiçbir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmayan, herhangi bir konuda iki cümle fikirleri olmayan 7 yamalı bohça koalisyonu andıran bir ittifak var" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programına katıldı. Kurtulmuş, Karadenizli hemşeri ile selamlaşarak desteklerini istedi.

"7 YAMALI BOHÇA KOALİSYONU ANDIRAN BİR İTTİFAK VAR”

Programda konuşan Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin tarihi seçimine günler değil saatler var. Kronometre geriye doğru sayıyor. 28 Mayıs sabahı inşallah coşkuyla sandıklara koşacağız. Yine bu millet çok bir katılımla sandıklara gelecek ve Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkartarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yapacak. Öte yandan milletimizin karşısında hiçbir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmayan, herhangi bir konuda iki cümle fikirleri olmayan 7 yamalı bohça koalisyonu andıran bir ittifak var. Dünyanın dört bir yanından FETÖ'cüler tam gaz Tayyip Erdoğan’ı indirelim de nasıl olursa olsun havasına girdiler. Aynı şekilde Kandil’in yada PKK’nın Avrupa'daki terör baronlarının hiç gizlenme gereği görmeksizin açıktan Tayyip Erdoğan’ı ve mevcut hükümeti indirmek için bu bir fırsattır. Ha gayret yüklenin Kılıçdaroğlu’nu destek verenlerin nasıl ortaya saçıldığını hep birlikte gördük" diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş Beykoz’da Karadenizli hemşerileriyle buluştu

"MİLLETİN İRADESİNDEN BAŞKA HİÇBİR İRADEYİ KABUL ETMEYİZ"

Numan Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Bende Karadenizli bir hemşehriniz olarak Tayyip Erdoğan’a sizler gibi sonuna kadar sahip çıkıyorum. 14 Mayıs’ta yüzde 49.5 oranında aldığımız oy, bu milletin Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığının açık bir göstergesidir. Milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmeyiz, buna eyvallah etmeyiz. Bunu çok açık bir tavırla olgun, demokrat ve dingin bir tavırla balkon konuşmasında ortaya koyduk. Demokrasiden ve kendisine benzemeyen anti demokratik bahsedenlerin bir kere daha maskelerinin düştüğünü gördük. Sayın Kılıçdaroğlu, masaya vurarak buradayım dediği video var ya o aslında millete karşı içinde beslediği kinin ve nefretin dışa yansımasıdır" dedi.

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"BİRİNCİSİ, 21 YILDIR HİZMETLERİYLE, ESERLERİYLE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BÜYÜK ADIMLAR ATMIŞ LİDER"

Numan Kurtulmuş konuşmasının sonunda, "Liste’de 2 aday var. Birincisi, 21 yıldır hizmetleriyle, eserleriyle Türkiye’nin her yerinde büyük adımlar atmış lider, Türkiye’de çok önemli demokratik reformları gerçekleştirmiş, hukuki ve siyasi reformları gerçekleştirmiş bir isim. Karabağ’da Azerbaycan’ın zafer kazanması için destek olmuş bir lider. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunan bir lider. Türkiye’de milli savunma sanayinin güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için önünü açan bir lider var. Diğer adayda bunların hiçbirini söylemeye gerek yok girişteki ağaçlar vardı ya, götürün Kılıçdaroğlu’na sorun hayatında bir tane ağaç dikmiş mi? Dikili bir ağacı var mı?" diye konuştu.

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#Numan Kurtulmuş#Beykoz#AK Parti

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