Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Numan Kurtulmuş: 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Ümraniye#Millet Bahçesi
Numan Kurtulmuş: 28 Mayısta Türkiye Yüzyılını başlatacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 20:49

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümraniye Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Hacı Arif Şimşek Parkında çocuk festivaline katılan Kurtulmuş, "28 Mayıs günü, açık ara farkla kazanıp Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

Haberin Devamı

Ümraniye'de Hacı Arif Şimşek Parkındaki çocuk festivalinde vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, "Türkiye, inşallah hayati bir seçimi önümüzdeki hafta pazar günü bitirecek. 2023 Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacak. İstiyorlar ki Türkiye hala yerinde saysın, bu ülkeye yerinde saymak yakışmaz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık, Türkiye TOGG'lar üretti. Her yerde şehir hastaneleri olmaya başladı. Hiç kimsenin lamı cimi yok, bu zaferi büyük bir şekilde kabul etmeli. 50+1 mi gerekiyor? İnşallah daha da yukarı çıkarır. Başkalarının bir daha gık çıkaramadığı şekilde, iç ve dış tüm rakiplerin ortaklaşa bir araya geldiği bu zeminde, ama şöyle oldu, ama böyle oldu diyecekleri bir durum bırakmamak için; Ümraniye, Türkiye genelindeki oyun çok çok üstünde inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı çok açık ara sandıktan birinci çıkartacak. Kendi başarısızlıklarını kapatmak için bir kişiyi feda ettiler. Videonun başına geçti, elini masaya vurarak aslında orada bir halet-i ruhiye var. Yenilmiş, masayı yumrukluyor da aslında, kızdığı millete hıncını masadan çıkartmaya çalışıyor. Bize niye oy vermediniz demeye getiriyor. Yetmedi maalesef hızlarını alamadılar depremzedelere hakaret edebilecek kadar demokrasiden yoksun, insani düşünceden yoksun, iğrenç bir demokratik tavır ortaya koydular" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Ümraniye#Millet Bahçesi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık