Numan Kurtulmuş: 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız

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Ümraniye'de Hacı Arif Şimşek Parkındaki çocuk festivalinde vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, "Türkiye, inşallah hayati bir seçimi önümüzdeki hafta pazar günü bitirecek. 2023 Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacak. İstiyorlar ki Türkiye hala yerinde saysın, bu ülkeye yerinde saymak yakışmaz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık, Türkiye TOGG'lar üretti. Her yerde şehir hastaneleri olmaya başladı. Hiç kimsenin lamı cimi yok, bu zaferi büyük bir şekilde kabul etmeli. 50+1 mi gerekiyor? İnşallah daha da yukarı çıkarır. Başkalarının bir daha gık çıkaramadığı şekilde, iç ve dış tüm rakiplerin ortaklaşa bir araya geldiği bu zeminde, ama şöyle oldu, ama böyle oldu diyecekleri bir durum bırakmamak için; Ümraniye, Türkiye genelindeki oyun çok çok üstünde inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ı çok açık ara sandıktan birinci çıkartacak. Kendi başarısızlıklarını kapatmak için bir kişiyi feda ettiler. Videonun başına geçti, elini masaya vurarak aslında orada bir halet-i ruhiye var. Yenilmiş, masayı yumrukluyor da aslında, kızdığı millete hıncını masadan çıkartmaya çalışıyor. Bize niye oy vermediniz demeye getiriyor. Yetmedi maalesef hızlarını alamadılar depremzedelere hakaret edebilecek kadar demokrasiden yoksun, insani düşünceden yoksun, iğrenç bir demokratik tavır ortaya koydular" dedi.