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Nüfusumuzun 22 milyonu çocuk

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#İstatistiklerle Çocuk#2023 İstatistik
Nüfusumuzun 22 milyonu çocuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Çocuk, 2023’ bültenini yayımladı. Buna göre; 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34’ünü çocuklar oluşturdu.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18 oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren yaş aralığı çocuk olarak kabul ediliyor.

EN POPÜLER İSİMLER ALPARSLAN, ASEL

2023 yılında doğan erkek bebeklerin 8 bin 957’sine Alparslan, 5 bin 538’ine Yusuf, 5 bin 361’ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114’üne Asel, 7 bin 614’üne Zeynep, 6 bin 895’ine ise Defne ismi verildi.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK AZALDI

16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının evliliklerinin, toplam evlilikler içindeki oranı azaldı. 2002 yılında yüzde 7.3 olan bu oran, 2023 yılında yüzde 1.9’a düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0.5 iken; bu oran 2023 yılında yüzde 0.1 oldu. 

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#İstatistiklerle Çocuk#2023 İstatistik

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