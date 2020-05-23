Nüans ne demek? Nüans nedir? Nüans TDK kelime anlamı

TDK açısından nüans kelimesi, ‘ayırtı’ şeklinde ifade ediliyor. Aynı zamanda ince ayrım olarak da ele alındığını söylemek mümkün. Hatta özellikle halk arasında iki anlamı ile beraber daha fazla değerlendirildiğini dile getirmek gerekir.

Nüans Ne Demek?

Genellikle iki farklı durumun birbirinden küçük ayrıntıları ile ayrılma durumu olarak nüans kelimesi kullanılmaktadır. Yaygın şekilde ise ‘nüans farkı’ kelime grubu üzerinden değerlendirildiği söylenebilir.

‘’Ellerini ve kollarını hiç kullanmayı lüzum duymadan nüanslarını sesi ile vererek oynadı.’’ H. Taner

Bu şekilde cümle içerisinde amaca uygun olarak farklı yerlerde değerlendirmek mümkün.

Nüans Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olarak nüans kelimesi, Türkçede oldukça eski dönemlerden günümüze ulaşmış sözcükler arasındadır. Özellikle taşıdığı anlamı üzerinden en çok değerlendirilen kelime olduğunu da söylemek mümkündür. Herhangi ince bir durumun ayrıntılarını ve farkını göstermek amaçlı kullanılan bir sözcüktür.

Türk Dil Kurumu açısından ise ‘ayırtı’ anlamı üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda ‘ince ayrım’ şeklinde de ifade etmek mümkün. Hem sanat dünyasında hem de iş dünyasında kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda birçok değişik yazılı kaynaklar ve edebi eserlerde karşılaşılan bir sözcüktür. Gündelik yaşamda da cümle içerisinde yaygın olarak değerlendiriliyor.