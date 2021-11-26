Noterler hafta sonu açık mı? Noterler cumartesi günü çalışıyor mu?

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Pek çok işlem için kamu adına onay verici makam olan noterler, cumartesi günü açık mı sorusu ile gündemde yer alıyor. Peki, noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

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