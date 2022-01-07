Noterler cumartesi günü çalışıyor mu? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

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Tasdikleme, alım ve satım gibi alanlarda çok önemli bir yere sahip olan noterler, cumartesi günü çalışıp çalışmadığı ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Noterler cumartesi günü çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için hafta başını beklemeyecek. Peki, noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, alınan resmi bilgilere göre cumartesi günü noter açık mı sorusunun cevabı

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

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