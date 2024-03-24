Not kâğıdından taciz çıktı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2 çocukları olan Serhat A. ile Mucize P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne Mucize P.’ye verildi. Pilates hocalığı yapan Mucize P., kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Mucize P., Yılmaz P.’ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Yılmaz P. ile Mucize P. arasında gönül ilişkisi kuruldu. 15 Şubat 2022 tarihinde Yılmaz P. akşam saatlerinde Mucize P.’nin Kartal’da bulunan evine geldi. G.I.A., bir süre salonda birlikte oturduktan sonra annesi Mucize P.’nin yatak odasına giderek uyumak istedi.

ANNE TACİZE GÖZ YUMMUŞ

Yılmaz P. de G.I.A.’nın arkasından giderek yatağa yattı. Yılmaz P., G.I.A.’nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne Mucize P. geldi. Anne de Yılmaz P.’nin yanına uzandı. Şüpheli Yılmaz P. ise G.I.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerini elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne Mucize P.’nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra Yılmaz P. yataktan kalkarak odadan çıktı.

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G.I.A.’nın babası, Yılmaz P. hakkında şikâyette bulundu. İddianamede, Serhat A. şikâyetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Yılmaz P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Şikâyetçi baba Serhat A. savcılığa ses kaydı da sundu. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne Mucize P.’nin kızı G.I.A.’ya “Olacakların farkında değilsin, bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden” diye sözler söylediği ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanık Yılmaz P. mahkemedeki savunmasında, “Mağdur kız ise annesi ve babasının tekrar birleşmesini istiyordu. Beni engel olarak görüyordu. Mağdurun iddia ettiği gibi o gece aynı odada yatmadım. Kendisine sarılmadım, vücuduna dokunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

‘ŞAHİT OLMADIM’

Anne Mucize P. ise duruşmada tanık sıfatıyla dinlendi. Mucize P. “Kızımın iddialarını kabul etmiyorum. Yılmaz P. ile aramda sadece hoşlanma vardır. Kızıma karşı herhangi bir sarkıntılığına veya cinsel istismarına şahit olmadım” dedi.

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Yılmaz P. - Anne Mucize P.

Mahkeme heyeti ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu alınmasını istedi. Heyet, şikâyetçi avukatı Doğan Eriş’in tanık ifadelerine karşın yazılı savunması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

ANNESİ İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede, anne Mucize P.’nin suçunu kabul ederek kızı G.I.A.’yı şikâyetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Mucize P.’ye ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali’ suçundan soruşturma açıldı.

Yılmaz P.’ye, G.I.A.’ya karşı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianame kabul edildi ve yargılama başladı.

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HER ŞEYİ TEK TEK YAZMIŞ

Yargılama aşamasında kız çocuğu G.I.A.’nın olayı anlattığı 6 sayfalık not kâğıtları da dosyaya girdi. G.I.A.’nın, kendi el yazısıyla olay günü ve öncesini uzunca yazdığı görüldü. G.I.A. not kâğıdında olay gecesini şöyle anlatmış:

“Annemin yatağına doğru ilerledim, Yılmaz da benim arkamdan geldi. Ben yatağa yattığım gibi arkama yattı. Sırtımı Yılmaz’a döndüm. Omzumu ovuşturmaya başladı. Annem de geldi ve yanıma yattı o da. Yılmaz sol eliyle tişörtüme elini soktu. Elini gezdirdi. Sağ eliyle de annemin tişörtüne elini soktu. Annem hiçbir şey yapmadı. Yılmaz’ın elini çektim ve ‘yapma’ dedim. Bana ‘hani masajdan hoşlanıyordun’ dedi. Annemse sadece ‘herhalde hoşlanmıyor Yılmaz yapma’ dedi. Yılmaz yatakta oturur pozisyona gelerek ‘ben içeri gidiyorum’ dedi. Annem de biraz yattıktan sonra içeri gitti.”

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