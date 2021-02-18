Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sona eren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı.

Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Nerdeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm vatandaşlardan yürütülen çalışmalara destek olmasını istedi.