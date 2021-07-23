Nöbetçi eczaneler 23 Temmuz 2021! Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı süresince, çoğu kurum ve kuruluş gibi eczaneler de hizmet veremeyecek. Ancak daha önceki resmi tatillerde olduğu gibi bu bayramda da nöbetçi eczaneler sistemiyle belirli eczaneler açık olacak. Bu durumda, en yakın nöbetçi eczane nerede olduğunu sorgulayanlar için, aşağıda yer alan nöbetçi eczane sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, bilindiği üzere eczanelerin kapalı olduğu resmi tatillerde hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Buna ek olarak, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

İkamet adresinize göre size en yakın nöbetçi eczaneye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 26 Temmuz 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine geri dönmüş olacak.

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