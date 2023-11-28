Nişantaşı cinayetine indirimli ceza

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Kadir Keleş cinayetin ardından gözaltına alındığında, Gökhan Baran’ı kendisine kötü davrandığı için öldürdüğünü iddia etti.

SAVUNMASI DEĞİŞMEDİ

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Son savunmasını yapan Keleş, “Rahatsızlık vermeseydi neden böyle bir şey yapayım? Nişantaşı’nın en nezih yerinde 18 sene durdum” dedi.

Mahkeme, Kadir Keleş’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme cezayı 18 yıla indirdi. Kadir Keleş’e ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi. Kadir Keleş’e toplamda 19 yıl hapis cezası veren mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.