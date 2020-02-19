Nisan ara tatili kaç gün? Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB duyurdu!

3 Şubat'ta ikinci döneme başlayan 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatil dönemini beklemeye başladı. İlk ara tatillerini kasım ayında yapan öğrenciler, 2. dönemin ara tatiline nisan ayında girecek. Daha sonra ise haziran ayında karneler alınacak. Peki, ikinci ara tatille beraber okullar ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 bursluluk sınavı başvuru işlemlerinin 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı. 25 Nisan'da gerçekleşecek olan söz konusu sınavda başvurular için okul yönetimine danışılması gerekecek. E okul bursluluk sınavı başvuru ekranı üzerinden, İOKBS başvuru şartlarını karşılayan öğrenciler başvurularını tamamlayacak.