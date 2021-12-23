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Nilgün Bodur kimdir? Nilgün Bodur'un biyografisi

#Nilgün Bodur#Nilgün Bodur Kimdir
Nilgün Bodur kimdir Nilgün Bodurun biyografisi

Nilgün Bodur, kariyeri ve hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca pek çok alanda boy gösteren Nilgün Bodur, hayatına dair detayları Hürriyet'e anlattı. Peki, Nilgün Bodur kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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19 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 12 yaşında kek satarak Avusturya Lisesi’nde okudu. "Sıradaki Teşekkürüm Bana Yalnış Yapanlara", "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" adlı iki kitabı bulunuyor. 20 yıl boyunca dünya markaları için kurumsal iletişim yöneticiliği yaptı. Hayatı boyunca kurumsal iletişim sektöründe faaliyet gösteren Nilgün Bodur, kendi mesleğinde de bilinen biri.

Nilgün Bodur, Hürriyet'e verdiği röportajda, "Nilgün Bodur kimdir?" sorusuna şu yanıtı veriyor;

"20 yıl boyunca dünya markaları için kurumsal iletişim yöneticiliği yaptım. Hayatım kurumsal iletişimdi. Bir markayı parlatmak, cilalamak, satışını artırmak, 360 derece yani... Sosyal medyasından halkla ilişkilerine kadar her şeyini yürütüyordum. Kendi mesleğimde de bilinen biriydim. Sabah 5’te kalk, gece 11’de gel şeklinde inanılmaz yoğun bir tempom vardı. Hayat benim için çok değerli. Bir gün “Ben 40 yaşına gelince bu işleri bırakacağım. Allah bana bir kapı açsın” dedim. Ve ben bir ara boşandım. Bahçeşehir’de 20’nci katta oturuyordum. Boşandığımda kıştı. Kış aylarında boşanmamak gerekiyor. Çok sıkıcı. Ayrıldığım eşim kanserdi. 5 sene tedavisi sürdü. O kanserken ben ona sağlıklı yemekler yapıyordum. Ama her şeyi sadece onun için yapıyordum."

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