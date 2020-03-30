Nihai Ne Demek? Nihai Karar Nedir? Nihai Tdk Kelime Anlamı
Özellikle resmi kurumlarda sıkça kullanılan nihai kelimesi, edebi metinlerde de karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Pek çok kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, nihai ne demek? Nihai karar nedir? Nihai TDK anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.
Nihai kelimesi hem gündelik yaşam içerisinde hem de hukuksal olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle herhangi bir iş veya olgu için sonuç noktasında önemli bir kelime olarak cümle içerisinde değerlendirilir.
Nihai Ne Demek?
Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.
Nihai Karar Nedir?
Nihai karar kelimesi iki farklı anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanılır.
- Herhangi bir konuda alınan son karar,
- Yargılama sonunda verilen karar,
Özellikle mahkeme sonlandığı zaman sonuç için nihai karar yani verilmiş olan gerçek karar anlamı çıkmaktadır. Ayrıca herhangi bir durum adına bir karar alındığında bu nihai karar yani kesinleşmiş sonuç olarak değerlendirilir.
Nihai TDK Kelime Anlamı
Türk Dil Kurumu'na bakıldığında nihai kelimesi ‘sonuç’ ya da ‘son’ anlamlar taşımaktadır. Daha çok nihai karar ya da nihai sonuç gibi cümle kalıpları üzerinden değerlendirilir. Özellikle yaşanabilecek olası yargılanma sürecinin sonunda verilen kesin karar olarak belirtilir. Aynı zamanda resmi olarak farklı sözleşmeler ya da bir işin bitmesi noktasında da dile getirilmektedir. Bu bir proje ya da bu gibi benzer durumlar olabilir.
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