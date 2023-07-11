Niğde'deki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi

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Kaza, gece saatlerinde Bor ilçesi Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karışına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Çeliktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale etti.

Edanur Çeliktaş

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

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KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden sürücünün Abdülbaki Kestek olduğu belirlendi.

Abdülbaki Kestek

Kestek'i ailesi parmağındaki yüzüğünden teşhis ederken beraberinde ölen kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez (26) olduğu saptandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdülkadir Sönmez