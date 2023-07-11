×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'deki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Bor#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:40

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş’a (23) çarparak ölümüne neden olan otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden sürücü ile beraberindeki arkadaşının kimlikleri saptandı. Ailesinin yüzüğünden teşhis ettiği sürücü Abdülbaki Kestek'in (26) 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Bor ilçesi Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karışına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Çeliktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale etti.

Niğdedeki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti Sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi
Edanur Çeliktaş

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Haberin Devamı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden sürücünün Abdülbaki Kestek olduğu belirlendi.

Niğdedeki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti Sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi
Abdülbaki Kestek

Kestek'i ailesi parmağındaki yüzüğünden teşhis ederken beraberinde ölen kişinin ise yakın arkadaşı Abdülkadir Sönmez (26) olduğu saptandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğdedeki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti Sürücünün kimliği yüzüğünden teşhis edildi
Abdülkadir Sönmez

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Bor#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü