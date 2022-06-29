Niğde'de yangın paniği! Balkondan atlayan kadını komşusu böyle yakaladı

Haberin Devamı

Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞUSU, BALKONDAN ATLAYAN KADINI YAKALAMIŞ



Çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı.

Haberin Devamı

Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Yaralanan ve dumandan etkilenen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.