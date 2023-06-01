Niğde'de tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde, merkez Ovacık köyünde meydana geldi. Yük treni, hemzemin geçitten geçen Ö.Ç. yönetimindeki traktöre çarptı.

Traktör ikiye bölünürken, Ö.Ç. kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR BAŞKA TREN, YAYAYA ÇARPTI

Bu arada, bir başka TREN de saat 10.00 sıralarında kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Şahinali Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin karşısında raylardan geçmek isteyen S.G.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları S.G.’yi ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. (DHA)