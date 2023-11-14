×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de şüpheli ölüm: İnşaatın asansör boşluğunda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Cafer Erden#Şüpheli Ölüm
Niğdede şüpheli ölüm: İnşaatın asansör boşluğunda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 18:48

Niğde’de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ihbar etti.

Niğdede şüpheli ölüm: İnşaatın asansör boşluğunda bulundu

İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi. Cafer Erden’in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğdede şüpheli ölüm: İnşaatın asansör boşluğunda bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Cafer Erden#Şüpheli Ölüm

BAKMADAN GEÇME!