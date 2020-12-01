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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Niğde'de sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi 3 kardeş tutuklandı

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Niğde'de sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi 3 kardeş tutuklandı
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Niğde'de, dün sokak ortasında Engin Demir'i 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 3 kardeş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B., A.B. ve H.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir grupla bilinmeyen nedenle tartışan Engin Demir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun 14 yerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin M.A.B., A.B. ve H.B. olduğunu belirleyen polis ekipleri, adreslerini belirledi. Şüphelilerin evlerine dün akşam baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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