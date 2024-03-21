×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de köpek dövüşünde el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Barınak#Köpek
Niğdede köpek dövüşünde el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 12:21

Niğde'de jandarma tarafından dövüştürülürken el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi. 83 şüpheliye, kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Barınak#Köpek

BAKMADAN GEÇME!