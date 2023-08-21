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Niğde'de kadın cinayeti... Nuket Gezerekaya eşi tarafından öldüldü

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#Niğde#Kadın Cinayeti#Nuket Gezerekaya
Niğdede kadın cinayeti... Nuket Gezerekaya eşi tarafından öldüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 15:08

Niğde'de 5 çocuk annesi Nuket Gezerekaya (43), tartıştığı eşi S.G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan S.G., sabah saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkeze balı Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. 5 çocuk annesi Nuket Gezerekaya ile eşi S.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.G., tabancasını çıkarıp eşine ateş açtı. Nuket Gezerekaya, olay yerinde hayatını kaybederken, S.G. ise kaçtı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Nuket Gezerekaya'nın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, S.G.'yi sabah saatlerinde yakaladı. S.G., gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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#Niğde#Kadın Cinayeti#Nuket Gezerekaya

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