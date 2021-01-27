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Gündem
Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Niğde’de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü

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Niğde’de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü
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NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü yerinden koparak düştü.

Niğde’de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü
Alpaslan Bulvarı'ndaki bir apartmanın dış cephe kaplamasının bir bölümü, fırtına nedeniyle koptu. Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada sitenin önündeki boş alana düştü.

Niğde Valiliği yazılı açıklama yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın, güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına seviyesinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı” denildi.

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