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Niğde'de feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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#Niğde#Trafik Kazası#Minibüs
Niğdede feci kaza Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 13:29

Niğde’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu, ağır yaralı Halime Ş. ile de bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolu Mahmatlı mevkisinde meydana geldi. Ünal Korkoca yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Osman Uğur'un kullandığı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Korkoca ile Uğur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Halime Ş. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Niğdede feci kaza Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce Halime Ş. ile nişanlandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Niğde#Trafik Kazası#Minibüs

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