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Niğde'de feci kaza: 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

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#Niğde #Trafik Kazası#KAZA
Niğdede feci kaza: 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 10:10

Niğde’de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza gece Ulukışla Kolsuz Köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö yönetimindeki kamyonet ile M.E.’nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.Ö., otomobil sürücüsü M.E., S.E., E.E., S.Ç. ve E.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen S.E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.

kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Niğde #Trafik Kazası#KAZA

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