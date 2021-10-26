Niğde'de faciadan dönüldü! Midibüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi. Mehmet Eyim yönetimindeki 21 EU 556 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Metrelerce sürüklenen midibüs ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara yolu, tek taraflı ulaşıma kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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