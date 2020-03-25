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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Niğde'de Corona Virüse karşı kasiyerlere naylonlu önlem

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Niğde'de Corona Virüse karşı kasiyerlere naylonlu önlem
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Niğde'de bir market yönetimi, Corona Virüse önlem için kasiyerlerin etrafına naylon çektirdi.

Kentte 12 şubesi olan bir marketin yönetimi, Corona Virüse karşı personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı. Marketin sahibi Emre Özden, sağlık için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Sanal market uygulamasıyla müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, "Vatandaşlarımız 'evde kalsın' diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kasiyerlerimizi virüsten korumak için önlem aldık. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. Şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız" dedi.

Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi
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'GÜZEL UYGULAMA'

Kasiyer Selda Özbay da uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek, bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını belirtti.

Müşteri İdris Coşkun ise uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak, bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer marketlere de tavsiye ederim" diye konuştu.

Niğdede Corona Virüse karşı kasiyerlere naylonlu önlem

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