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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 01:20,Son Güncelleme:

Niğde’de çatı yangını korkuttu

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Niğde’de çatı yangını korkuttu
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Niğde’de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Merkez Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Endişelenen daire sahipleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Daire sahipleri de evlerine girerken, hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de çatı yangını korkuttu

 

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