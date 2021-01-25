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Gündem
NİĞDE (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Niğde’de 8 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

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Niğde’de 8 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
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Niğde’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 ayrı olayda 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 450 gram bonzai, 14,1 gram sentetik kannabinoid, 3,85 gram metamfetamin, 7.76 gram kannabinoid, 11,75 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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