×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de 10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Osman Şükrü Dinçsoy'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Kayıp#Osman Şükrü Dinçsoy
Niğdede 10 gündür kayıp olarak aranıyordu Osman Şükrü Dinçsoydan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 10:38

Niğde'de 10 gündür kayıp olarak aranan Osman Şükrü Dinçsoy'un (22) cansız bedeni, Azatlı Baraj Gölü'nde bulundu.

Haberin Devamı

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı.

Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda sonuç alınamayınca, gölün suyunun tahliyesine başlandı.

İki gündür tahliye pompalarıyla suyu çekilen gölde, bugün, sabah saatlerinde Osman Şükrü Dinçsoy'un cesedine ulaşıldı. Ekiplerin sudan çıkardığı Osman Şükrü Dinçsoy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Kayıp#Osman Şükrü Dinçsoy

BAKMADAN GEÇME!