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NFT fotoğraf yarışmasında en iyiler seçildi

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#NFT Fotoğraf Yarışması#Awards Photos#Seed.Photo
NFT fotoğraf yarışmasında en iyiler seçildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

NFT fotoğraf yarışması Awards Photos’un ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu), Seed.Photo ve Bybit NFT’nin desteği ile önceki gece yapılan tören kapsamında Yıldız ve Güliz Asyalı keman konseri verdi.

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Yarışmanın jürisi; yaratıcı konsept kategorisi, insan kategorisi, doğa kategorisi, açık renk kategorisi, açık monochrome kategorisi ve seyahat kategorilerinde değerlendirme yaptı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yaratıcı konsept kategorisinde ‘Günlük’ isimli fotoğrafıyla Elina Garipova kazanırken, ‘Zambak’ isimli fotoğrafıyla insan kategorisinde Mehdi Nağaşzade ödülün sahibi oldu. Dünyanın birçok ülkesinden katılan yarışmacılardan, açık renk kategorisinde ‘6 Sandalye’ adlı fotoğrafıyla Ovi Pop kazanırken, açık monochrome kategorisinde Rüstem Rakimov ödülün sahibi oldu. Seyahat kategorisinde ise ‘Kutup Beyleri İçin Mutlu Günler’ fotoğrafıyla Jie Fischer kazandı. Kazanan yarışmacılara ödülleri TRT Haber İstihbarat Şefi Adem Hançer, Posta Gazetesi Ekonomi ve Teknoloji Editörü Murat Gülderen, gazeteci ve akademisyen Cem Kıvırcık ile Awards Photos Türkiye Elçisi İlter Yılmaz tarafından verildi.

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NFT fotoğraf yarışmasında en iyiler seçildi

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#NFT Fotoğraf Yarışması#Awards Photos#Seed.Photo

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