×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir'de 'pes' dedirten görüntü! Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü

Güncelleme Tarihi:

#NEVŞEHİR#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 14:00

Nevşehir'de otomobilin üzerine atlayıp, yere düşen, polisi görünce ayağa kalkıp, uzaklaşmak isteyen V.S.'nin (32) kaza görünümü vermeye çalıştığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre V.S., bir anda B.Ş. idaresindeki otomobilin önünü çıkıp, kendisini yere attı. Bu sırada yoldan geçen polisi fark eden V.S. ayağa kalkıp, uzaklaşmak istedi.

Durumdan şüphelenen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, V.S.'nin kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere yattığı belirlendi.

Nevşehirde pes dedirten görüntü Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü

Görüntülerde; V.S'nin yaya geçidinde beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp, yere düştüğü, ardından da ayağa kalkıp, uzaklaşmak istediği görüldü. V.S. ile B.Ş. polis merkezine götürülürken, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine V.S. serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NEVŞEHİR#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!