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NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Nevşehir’de öğretmen servisi kaza yaptı: 7 yaralı

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Nevşehir’de öğretmen servisi kaza yaptı: 7 yaralı
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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyüne giden servisin kaza yapması sonucu 7 öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyüne öğretmenleri götüren servis kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 7 öğretmen yaralanırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan öğretmenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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