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Nevşehir'de inşaatın iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti

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#Nevşehir#İnşaat#İşçi Ölümü
Nevşehirde inşaatın iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 15:22

Nevşehir’de 10 katlı bir inşaatın iskelesi çöktü. İskelenin altında kalan Abdullah Kaya (20) ile Ali İlhan (47) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sıtını karada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İ., düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CAN KAYBI 2 OLDU

Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya'nın ardından Ali İlhan (47) da kurtarılamadı. Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, 2 işçinin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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#Nevşehir#İnşaat#İşçi Ölümü

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