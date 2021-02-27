MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNevşehir'de bıçaklı dehşet! 3 çocuk annesi kadın korkunç şekilde can verdi
GeriGündem Nevşehir'de bıçaklı dehşet! 3 çocuk annesi kadın korkunç şekilde can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 23:05 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de bıçaklı dehşet! 3 çocuk annesi kadın korkunç şekilde can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nevşehir'de bıçaklı dehşet! 3 çocuk annesi kadın korkunç şekilde can verdi
Abone Olgoogle-news

Nevşehir'de, 3 çocuk annesi Pınar Can (33), kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi