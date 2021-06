Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız ‘aşı olmasak’ diye bir tereddüde kapılmasınlar

İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, düzenlediği basın toplantısında pandemi döneminde yapılan aşılama çalışmalarına değindi. Vatandaşların aşılandığını belirten Ünlübay, “Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereği yoğun bir aşılama periyoduna girdik. Allah’ın izni ile bu pandemi sürecinde aşılamayı tamamlayıp, bu yasaklardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bu süreç her kesimi etkiledi. Sağlık personeli yoğun bir mesai harcadı ve halende bu çabayı sürdürüyoruz. Şu an ki temel hedefimiz yoğun bir aşılama yapmak” diye konuştu.

‘AŞI OLMAZSAK PANDEMİYİ AŞAMAYIZ’

Vatandaşların aşı yaptırmada tereddüt yaşadığını kaydederek, “Şu an için ülkemizde uygulanan sinovac ve biontech, her ikisi de çok güvenli ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşılardır. Şu an aktif olarak biontech aşısını uyguluyoruz. Bir üzücü tarafı sizinle paylaşmak istiyoruz. Halkımızda şöyle bir şey var; ‘Bu aşının yan etkileri çokmuş, biz bu aşıyı olsak mı?, olmasak mı ?’ diyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle ‘aşı olmasak’ diye bir tereddüde kapılmasınlar. Eğer biz bu aşıyı olmazsak biz bu pandemiyi kesinlikle aşamayız. Bu pandeminin tek çözümü çok hızlı bir şekilde aşılama yapmamızdır. Yan etkilerine itibar etmelerini kesinlikle istemiyoruz. Çünkü bu yan etkiler kulaktan kulağa yayılan dedikodular ve var sayımlar. Bunların hiç birinin bilimsel bir karşılığı yok. Zaten bilimsel bir karşılığı olsa Sağlık Bakanlığı bu aşıları ne getirir ne de vatandaşlara uygular” ifadelerini kullandı.

