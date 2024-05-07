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Netanyahu'nun yargılanması... Bakan Tunç: Savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#İsrail
Netanyahunun yargılanması... Bakan Tunç: Savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:23

Ankara'da Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" dedi.

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Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

,Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,İsrail'in yargılanma süreci sorusuna davanın epeyce geciktiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "1 yıl sonraya gün vermişler İsrail'e savunma için. Aslolan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı'nda İsrail devleti yargılanıyor. Soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle. Barolar gitti dilekçe verdi. Orada Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" diye konuştu.

Gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, "Pozisyonumuzu koruyoruz" yanıtını verdi.

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#Adalet Bakanı#Yılmaz Tunç#İsrail

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