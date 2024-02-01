Netanyahu savaş sonrasını çalışıyor... 3 aşamalı Gazze planı

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarının sona ermesi, bölgeye giden insani yardımların miktarının arttırılması ve Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalar devam ederken, bir yandan da savaş sonrası Gazze’nin geleceğiyle ilgili temaslar sürüyor. Gazze’deki savaşın sona ermesinin ardından bölgenin geleceğiyle ilgili İsrail, ABD ve çeşitli bölge aktörlerinin yaşadığı derin görüş ayrılıkları, konuyla ilgili detayların müzakere edilmesini zorlaştırırken, Jerusalem Post gazetesi İsrail yönetiminin savaş sonrasıyla ilgili gizli bir planı olduğunu yazdı. Habere göre, Tel Aviv’in Arap ülkeleriyle normalleşmesinin de dahil edildiği üç aşamalı planda, birkaç yıllık sürenin sonunda İsrail’in Filistin devletini tanıma perspektifi de öngörülüyor.

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‘YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİ’

Taslağa göre “geçiş dönemi” olarak adlandırılan ve eş zamanlı olarak yürütülecek ilk iki aşamada, Gazze’deki yönetimden İsrail ordusu sorumlu olacak. İsrail ordusunun bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve dağıtımını da koordine edeceği bu süre zarfında eş zamanlı olarak ikinci aşama gerçekleşecek. Buna göre Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve diğer Arap ülkelerinin oluşturacağı bir koalisyon “yeni Filistin Yönetimi’nin” kuruluşu için çalışma gerçekleştirecek. İkinci aşamadaki çalışmalar, İsrail’in Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap dünyasıyla normalleşmesiyle entegre edilecek.

Arap koalisyonunun çalışmaları sonucunda oluşturulacak yeni Filistin yönetimi, Gazze’nin idaresini İsrail ordusundan devralacak. Tel Aviv, söz konusu yönetimde Hamas ya da Mahmud Abbas’ın yakın çevresiyle doğrudan bağlantılı kimsenin olmamasını şart koşuyor. İsrail ayrıca, Batı Şeria’da olduğu gibi gerekli gördüğü takdirde Gazze içerisinde güvenlik operasyonları yürütme hakkını saklı tutmak istiyor.

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Ulusal Savunma Bakanı Ben Gvir ve bazı bakanlar, hafta başında katıldıkları bir konferansta Gazze’de Yahudi yerleşimlerini yeniden kurulması gerektiğini savunarak bu yönde bir anlaşma imzalamıştı.

İSRAİL TANIYACAK

Gazze’de yeni kurulacak yönetimin başarılı olması ve bölgede istikrar sağlanması halinde, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi’nin de eğitim, terör yönetimi ve idare işlevselliği konularında reformlar yapması öngörülüyor. Tüm bu aşamaların gerçekleşmesinin ardından ise 2 ila 4 yıllık bir takvim sonunda, İsrail’in mevcut Filistin Yönetimi sınırları içinde kalan bir Filistin devletini tanıması ve ek yerleşim yeri ihtiyacı bulunmayan bazı bölgeleri de Filistin devletine vermesi öngörülüyor.

ALTERNATİF PLANLAR

ABD ve Avrupalı liderlerin Gazze’nin Filistin Yönetimi’ne devredilmesi tekliflerine ısrarla olumsuz yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail devlet kurumlarına alternatif planlar geliştirmek için danışmanları aracılığıyla talimat verdiği söyleniyor. Söz konusu planın ise Netanyahu tarafından öncelikli olduğu ve kendisiyle bağlantılı “bir grup işinsanı” tarafından geliştirildiği aktarılıyor.

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GAZZE’DEKİ YIKIMIN ADI: ‘EV CİNAYETİ’

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail’in saldırılarının Gazze’de yol açtığı yıkımı ayrıntılarıyla gösteren bir analiz yayımladı. Uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırmada, Gazze’nin neredeyse her noktasının İsrail hedefi haline geldiği görüldü. Uydu verilerinin analizine göre, Gazze’deki tüm binaların yüzde 50 ila yüzde 62’si hasar gördü veya yıkıldı. Beyt Hanun şehri, Al-Zahra belediyesi ve Han Yunus şehrindeki bazı bölgelerdeki yıkımın incelendiği analizde, 250’den fazla konut, 17 okul ve üniversite, 16 cami, 3 hastane, 3 mezarlık ve 150 tarım alanının yerle bir edildiği tespit edildi. İsrail’in saldırılarının neden olduğu yıkım, 1.9 milyon insanı evlerini terk etmek zorunda bırakırken, geri dönüşlerini de imkânsız hale getirdi. Evlerin kasıtlı olarak yaşanmaz hale getirilmesi, yerinden edilmiş insanların geri dönmelerinin engellenmesine neden olan bu durum uzmanlar tarafından “ev cinayeti” olarak tanımlanıyor.

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