Neslican Tay ölüm yıl dönümünde anılıyor! Neslican Tay kimdir, ne zaman ve neden öldü?

Neslican Tay'ın hayatı ölüm yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Üç kez yendiği kanserle hastalara umut olan ve acı haberiyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Neslican Tay, geçtiğimiz yıl eylül ayında hayatını kaybetmişti. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), ölümünün 1’inci yıl dönümünde Rize’deki mezarı başında dualarla anıldı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, Rize’de yaşamını sürdürdü. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Tümör nedeniyle 3 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model olmuştu.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Kanserle mücadele ederken hastalara moral veren açıklamaları ile tanınan ve 4'üncü kez yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay, ölümünün 1’inci yıl dönümünde Rize’deki mezarı başında dualarla anıldı. Pehlivan Mahallesi’ndeki törende ünlü sanatçı Haluk Levent, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, heykeltıraşlar Hakan ve Özlem Şengönül, Tay ailesi, Neslican’ın sevenleri ve arkadaşları katıldı.