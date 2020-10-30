Nesli tükenmekte olan Serval kedisi malikanede bulundu

İstanbul´da lüks bir malikânede, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne özel donanımlı araçla getirilen kedi, tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Serval kedisinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Biz bu kediyi İstanbul'dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak ziyarete açacağız. Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurtdışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye´de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurtdışından erkeğini getirterek üretmeyi planlıyoruz. Çoğaltarak sayılarını arttırmayı hedefliyoruz."



