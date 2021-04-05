Nesli tükenen vaşağa işkence

Niğde Aladağlar’da dağcıların fotoğrafladığı, ayakları ve ağzı bağlanmış, işkence edilerek öldürülmüş vaşağın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine herkes olaya tepki gösterdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi yaban hayat uzmanı Yasin İlemin, “Vaşaklar çok özel bir tür, av yasağı var. Milli Parklar Müdürü Sait Karaman ile görüştük. Kendisi olayın takipçisi olacağını söyledi. Hayvanın cesedini bölgeden aldırttılar. Konuyla ilgili bugün soruşturma başlayacak. Jandarma olayın izini sürecek” dedi.

VAŞAK ÖLDÜRME SAYISI ARTTI

Konuya tepki gösteren isimlerden doktora çalışmasını vaşaklar üzerine yapmış olan Leibniz Yaban Hayat Enstitüsü’nde araştırmacı ve biolog olan Deniz Mengüllüoğlu vaşak ölümlerinin sebeplerini anlattı: “Türkiye’de 2000’lerden sonra vaşak öldürme sayısı arttı. Yavru vaşaklar 10-11 aylık oldukları zaman mart nisan ayları gibi annelerinden ayrılır. Bu yavrular için çok önemli bir dönem çünkü avlanmayı ve hayatta kalmayı öğrenmeleri lazım. İşte o dönemlerde insanlara yaklaşabiliyorlar. Kümese ya da ağıllara girebiliyorlar. Vaşaklar bazen bu sebeplerle öldürülüyor bazen de kaçak avcılık sebebiyle... Vaşaklar normal şartlarda insanlara görünmezler. Erişkin vaşaklarda da hasta ya da yaralı vaşaklar insana görünür. Yeterince avlanamamış demektir. Bu tip zayıf düşmüş ya da hasta vaşakların rehabilitasyon merkezlerine ulaştırılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılması önemli. Benim tahminim ölmüş olarak bulunan vaşak da avlanmayı yeni yeni öğrenirken insanları korkutacağı bir yere girdi. Ama bu yapılan vahşet. Kaçak avcılık sebebiyle vaşağın ana av türü olan tavşan sürekli baskı altında. Genç vaşaklar yeterince av bulamayınca erişkinlerin aksine insanlara yaklaşmak zorunda kalıyorlar. Bu tip durumlarla karşılaşma ihtimaline karşı kırsal bölgede yaşayan insanlara eğitimler verilmeli, bilgilendirme yapılmalı. İnsan bilmediği canlıdan korkar ve ürker. Tanımak gerekiyor. Kapınıza yaralı bir köpek geldiğinde hemen ona saldırıyor muyuz? Ona yemek veriyoruz.”

HEMEN DKMP’YE HABER VERİLMELİ

Vaşaklar eğer insana görünürse hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) şefliklerinin ve jandarmanın aranması gerektiğini söyleyen Mengüllüoğlu, “Jandarma içerisinde şu anda yaban hayatından sorumlu timler var. Yaban hayvanlarına kesinlikle zarar vermemeli” dedi.

Aynı zamanda yeni kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilim Kurulu üyesi olan Mengüllüoğlu, Niğde’deki ve Türkiye çapındaki bu tip olayları yakından takip ettiklerini ve tekrarlanmaması için herkesin elinden geleni yapacağını belirtti.

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