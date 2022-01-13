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Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Nescafe 4. dönem sonuçlarında son durum

#Nescafe#Nescafe Çekiliş Sonuçları#Nescafe Çekilişi
Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır Nescafe 4. dönem sonuçlarında son durum

Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Dört dönem sürecek Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? Nescafe 4. dönem sonuçlarında son durum...

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Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

KAMPANYA ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR?

Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.

ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

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