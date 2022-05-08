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Neredesin Baba?

#Erzurum#Jandarma#Kayıp
Neredesin Baba

 Erzurum’un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 28 Nisan akşamı Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut’un (62) kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı.

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Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı’na uçtu. Suya gömülen otomobillerden birindeki Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkânlarıyla kurtulup kıyıya çıktı. Diğer araçtaki 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut’un (54) cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Fevzi Bulut (62) ise bulunamadı.

Aramalara destek olmak için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 7 kişilik Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de bölgeye geldi. JAK, AFAD, UMKE, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle kazanın meydana geldiği noktadan itibaren Oltu Çayı’nı arayan SAK ekibi, daha sonra dalgıç elbiselerini giyip Ayvalı Baraj Gölü’ne girdi.

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#Erzurum#Jandarma#Kayıp

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