Nereden nereye

Gümüşhane’de kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan ve manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası’ndaki doğa harikası Dipsiz Göl’de, ‘define’ söylentisi üzerine 2 kişi resmi kazı çalışması yapmıştı. Bölgede, 6 Kasım 2019’da, jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazılmıştı. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl’de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırılmıştı.

Buzul Çağı’ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından toprak doldurularak kapatılmış, eski haline döndürülmesi için çalışma başlatılmıştı. 4 maddelik eylem planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarılmıştı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülmüştü. Göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmişti. 1 ay boyunca su verilen göl su tutmaya başlamıştı ancak berraklığına kavuşamadı. Çamurlu haliyle göl, eski dokusundan uzak görünüme büründü.



‘DERS ÇIKARILMALI’

Yapılanın hata olduğunu kaydeden jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Bu hatadan ders çıkarılmalı. Bölgemizde bu göl gibi çok daha güzel ve büyük göllerimiz var. Bu gölleri korumamız lazım. Özellikle küresel iklim nedeni ile Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en güzel yaşanabilir yerleri. Biz bu doğal güzellikleri turizme katabilirsek bu bölgenin yaşam kalitesi daha da çok artar” diye konuştu.

‘DİPSİZ GÖL ARTIK ÖLDÜ’

Gölün eski haline dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, “Doğal ekolojik yapıyı yapay olarak yapmak mümkün değil çünkü göldeki koşullar kısa zaman içinde değil uzun jeolojik dönemde gelişmiş yapılardı. Göl suyunun bulanık olduğunu, eski özellikte olmadığını görüyoruz. Gölü besleyen sular yeraltı ve yerüstü drenajı kazı nedeni ile tahrip edildi. Kazıda gölü besleyen drenaj sistemi yok edildi, doğal ekolojik yapı bozuldu. Dipsiz Göl artık ölmüştür” dedi.

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