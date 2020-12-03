Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 3 Aralık Kandilli son dakika depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık 2020 son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 3 Aralık son dakika deprem bilgisi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.03 06:53:05 38.9207 30.0655 3.0 -.- 2.6 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 06:44:35 37.8867 26.5057 18.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 06:43:29 36.2860 28.4838 19.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.03 06:41:55 38.9442 30.0625 4.5 -.- 2.8 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 06:39:26 38.4775 39.1035 4.9 -.- 1.5 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.03 06:37:10 37.8622 26.4780 8.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 06:20:15 40.5850 28.9928 6.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 06:05:30 41.3475 43.9537 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2020.12.03 05:46:04 37.6590 25.8560 5.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.03 05:45:08 38.9643 29.9965 5.2 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:44:13 37.8692 26.5735 14.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:38:58 40.5745 29.0090 2.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 05:38:12 40.5882 28.9742 9.4 -.- 3.3 3.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.03 05:32:20 37.8945 26.9968 25.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:29:40 37.8277 26.9462 18.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 05:25:33 38.9505 30.0380 4.7 -.- 2.8 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:17:55 39.0268 27.1547 5.5 -.- 1.7 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.03 05:09:04 38.9430 30.0375 5.4 -.- 2.1 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 05:01:40 37.8402 26.7103 5.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 04:20:37 37.8515 27.1652 6.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 04:10:14 40.4340 28.9582 4.5 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.12.03 03:50:42 36.1925 27.1230 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.03 03:42:30 37.6025 27.0578 12.4 -.- 1.4 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 03:30:03 39.3707 28.2112 4.7 -.- 2.3 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.12.03 03:19:23 37.0237 28.1443 15.6 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2020.12.03 02:18:42 37.8382 26.9698 11.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 02:16:29 37.8725 26.9303 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 02:15:48 38.9468 40.3695 4.6 -.- 1.4 -.- CEVRIMPINAR-(BINGOL) İlksel
2020.12.03 01:55:16 37.8958 26.7407 7.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.03 01:49:33 37.8843 26.9500 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.03 01:29:14 38.9595 30.0512 7.1 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.12.03 01:20:45 38.0313 34.0658 10.1 -.- 1.8 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.12.03 01:17:37 37.8905 26.9388 13.0 -.- 3.1 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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