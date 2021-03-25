Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 25 Mart Kandilli son depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 25 Mart 2021 son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 25 Mart Perşembe son dakika deprem bilgisi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.25 05:39:05 38.4140 36.2463 2.7 -.- 1.3 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2021.03.25 05:15:50 38.6462 27.1092 5.7 -.- 1.6 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2021.03.25 04:44:55 35.8032 28.3788 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.25 04:06:10 37.8045 27.0620 19.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 03:50:10 40.5888 42.2962 21.6 -.- 1.4 -.- TEKETAS-SENKAYA (ERZURUM) REVIZE01 (2021.03.25 03:50:09)
2021.03.25 02:47:54 35.8430 28.3648 18.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.25 02:02:00 40.3802 26.1745 15.9 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.25 01:29:47 36.9612 28.0633 11.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.25 00:56:54 40.4332 41.7840 16.6 -.- 2.3 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2021.03.25 00:47:11 38.6905 42.0883 5.0 -.- 2.4 -.- TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2021.03.24 22:27:59 40.9515 39.8183 7.5 -.- 2.0 -.- KASUSTU-YOMRA (TRABZON) İlksel
2021.03.24 21:00:17 38.1985 27.7740 5.5 -.- 2.7 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.03.24 20:24:09 39.0858 27.8147 5.4 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.03.24 20:18:07 37.8035 26.9907 11.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.24 18:16:54 39.9037 39.0713 7.6 -.- 2.5 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.24 17:32:43 38.2633 38.8587 5.9 -.- 3.2 3.3 CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.24 16:59:05 39.2000 40.4485 21.9 -.- 1.9 -.- TOPAGACLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.03.24 16:37:39 36.4477 34.3223 24.9 -.- 1.6 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
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