Nemrut’un kardelenleri, görsel şölen sunuyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü, çetin geçen kış aylarının ardından baharın gelişiyle görsel şölen sunuyor. Karla kaplı yollarının açılmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan göl ve çevresi özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Karlı dağlar ardında kıraç topraklarda çiçek açan kardelenler ise seyirlik manzaralar sunuyor. Endemik bitki türü açısından zengin olan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

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