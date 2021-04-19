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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Nemrut’un kardelenleri, görsel şölen sunuyor

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Nemrut’un kardelenleri, görsel şölen sunuyor

BİTLİS’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü, karlı dağları ve açan kardelen çiçekleriyle seyrine doyumsuz bir manzaraya kavuştu.

Nemrut’un kardelenleri, görsel şölen sunuyor
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü, çetin geçen kış aylarının ardından baharın gelişiyle görsel şölen sunuyor. Karla kaplı yollarının açılmasının ardından ziyaretçilerin akınına uğrayan göl ve çevresi özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Karlı dağlar ardında kıraç topraklarda çiçek açan kardelenler ise seyirlik manzaralar sunuyor. Endemik bitki türü açısından zengin olan Nemrut Krater Gölü, bahar mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Nemrut’un kardelenleri, görsel şölen sunuyor

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