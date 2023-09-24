Nemrut’un hırsızları... Ayılar bagajı açıp yiyecek çaldı

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Yavru ayılar gözlem yapan grubun üzerine doğru gelerek saldırmaya kalkıştı. O esnada teleskopla gökyüzünü gözlemleyen Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen ayıları cep telefonuyla çekti. Önen, “Gözleme başlayacaktık ki bir anda iri cüsseli anne ayı ve yavruları bizlere musallat oldu. Anne ayı bir anda aracımızın bagajını zorlayıp içini boşalttı ve araca zarar vermeye çalıştı. O anda biraz tedirgin olduk, ne yapacağımızı bilemedik. Yavru ayılar da bizlere atılarak saldırmaya çalıştı. Son zamanlarda ayılar bir hayli arttı. Bir dahaki sefere teleskopu kurup kurmamakta temkinli olacağız” dedi.