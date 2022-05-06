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Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi

#Bitlis#Tatvan#Nemrut
Nemrutta mayıs ayında kar sürprizi

Bitlis'in Tatvan ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü yolunda ekiplerin karla mücadelesi sırasında kar yağdı.

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Kış sezonu boyunca yaklaşık 10 metre karın yağdığı Bitlis’te mayıs ayının ilk haftasında ekipler, Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde 1 iş makinesi ile başlatılan çalışmalara kar yağışının etkili olmasıyla ara verildi.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, kar yağışının etkili olduğu yoldaki çalışmalara yağışın durmasıyla birlikte yeniden başlayacaklarını söyledi.

6 Mayıs'ta yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandıklarını belirten Aşit, "Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki 1- 2 gün içinde Nemrut Krater Gölü’nü, halkımızın, turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah pazar ve pazartesi günü vatandaşlarımız artık rahatlıkla Nemrut Krater Gölü’ne gelip gidebilirler" dedi.

Nemrut’ta mayıs ayında kar sürprizi
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#Bitlis#Tatvan#Nemrut

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