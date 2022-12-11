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Nehirde bulunan ceset kayıp Fatma Abdullah'ın çıktı

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#Sakarya#Adapazarı#Fatma Abdullah
Nehirde bulunan ceset kayıp Fatma Abdullahın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 16:50

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde bulunan cesedin 23 Kasım'da kaybolan Fatma Abdullah'a (43) ait olduğu belirlendi.

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Adapazarı'nda 23 Kasım'da kaybolan Fatma Abdullah'ı arama çalışmalarını sürdüren polis, kamera kayıtlarından kadının son görüldüğü yerin Köprübaşı Mahallesi'nde, Eski Sakarya Köprüsü olduğunu tespit etti. Polis, kadının intihar etmiş olabileceğini göz önünde bulundurarak AFAD ile iletişime geçerek nehirde arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmalarında Eski Sakarya Köprüsü'nden yaklaşık 2 kilometre uzağında bir kadın cesedi bulundu. AFAD ekibi, cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Ceset otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi için Fatma Abdullah'ın ailesi otopsi merkezine geldi. Ailesi, Fatma Abdullah’ın kimliğini belirledi.

İki çocuk annesi Fatma Abdullah’ın psikolojik sorunları olduğu, nehre atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Fatma Abdullah’ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Fatma Abdullah’ın cenazesi bugün Adapazarı Taşkısığı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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#Sakarya#Adapazarı#Fatma Abdullah

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